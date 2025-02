Paura per un boato in piena notte. Salta bancomat di via Trento Trieste

Paura a Formigine, dove la notte scorsa ignoti malviventi hanno fatto ‘saltare’ il bancomat situato all’esterno della sede cittadina della BPER in via Trento Trieste. Acetilene, stando alle prime ricostruzioni, la sostanza con la quale lo sportello automatico è stato divelto, causando ingenti danni ai locali – ieri chiusi - ed un boato che si è distintamente udito a rompere la quiete notturna. Le somme sottratte sono ancora da quantificare, mentre sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione cittadina, che stanno ricostruendo l’accaduto non senza interloquire con le compagnie di alcune cittadine in provincia di Reggio dove si sono verificati episodi simili e raccogliendo le testimonianze di quanti possano aver visto qualcosa che possa indirizzare le immagini e le immagini delle telecamere presenti in zona. L’accaduto, sul quale vige il riserbo del caso stanti indagini in corso, ha avuto ampia eco sui social e altrettanta eco ha avuto tra le forze politiche di opposizione dal momento che proprio giovedi sera si era tenuto un consiglio comunale che si era occupato, tra i punti in discussione, anche di una mozione presentata dal centrodestra in tema di sicurezza, respinta tuttavia dalla maggioranza. "Non che si voglia strumentalizzare l’accaduto, ma è evidente come la maggioranza, e quanto accaduto in consiglio comunale lo conferma, continua a sottovalutare un problema sicurezza che in città c’è", ha detto Maurizio Prandi, già candidato sindaco del centro destra e oggi esponente della minoranza in consiglio.