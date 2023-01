Paura per un bus andato a fuoco Mezzo distrutto, nessun ferito

Paura ieri pomeriggio a Sestola per un bus andato a fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il fatto è accaduto intorno alle 16,20 circa: un autobus in procinto di prendere servizio sulla linea 840 sulla tratta Sestola-Pavullo è stato interessato da un incendio ed ha riportato gravi danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Al momento dell’incendio il mezzo si trovava presso il capolinea di piazza Passerini a Sestola e proveniva da Vignola, da dove era partito alle ore 15,04. Dopo aver effettuato il servizio di linea fino a Sestola, la tabella di servizio prevedeva alcuni minuti di sosta e la successiva ripartenza in direzione di Pavullo. Durante la sosta al capolinea il conducente si è accorto che dal vano motore fuoriusciva del fumo: ha quindi immediatamente avvisato la centrale operativa di SETA che ha provveduto ad allertare i Vigili del Fuoco, ed è intervenuto con l’estintore di bordo nel tentativo di estinguere il principio di incendio. A supporto del conducente è inoltre intervenuto il titolare di un vicino esercizio commerciale, anch’egli munito di un estintore. Purtroppo, però, l’azione dei due estintori non è stata sufficiente e dal vano motore le fiamme si sono propagate a gran parte della carrozzeria. Il mezzo è stat trasportato presso il deposito Seta di Vignola, dove verrà sottoposto a ispezione per risalire alle cause dell’episodio.