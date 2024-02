Paura per una nube a imbuto, foto impressionanti ma nessun danno

Paura ieri pomeriggio a Carpi e nella bassa, per una strana formazione che ha sovrastato il cielo e che è stata vista anche nelle frazioni. In molti, infatti, hanno pensato si trattasse di un tornado. Secondo quanto riportato da ‘Emilia Romagna Meteo’, in realtà, la formazione era un funnel, o nube a imbuto, che è la fase iniziale di un tornado, quando il vortice è ancora alto, parte dalle nuvole ma si interrompe e non tocca il suolo. Non sono stati registrati danni. "Abbiamo assistito a un funnel cloud – interviene Riccardo Righi, assessore all’Ambiente del comune di Carpi – che è la fase gestazionale del vortice prima di toccare il suolo. Questo è il segno inequivocabile dei cambiamenti climatici in atto. Dobbiamo prestare massima attenzione e mettere in campo quanto necessario per contrastare e mitigare questi fenomeni, ma allo stesso tempo dobbiamo adattarci e investire sulla sicurezza". Sul web gli utenti hanno espresso spavento e preoccupazione. Sono impresse nella mente di tutti le immagini della devastazione provocata a metà settembre 2021 da una violentissima tromba d’aria che si è abbattuta su Fossoli di Carpi, nello specifico, sull’AeroClub.