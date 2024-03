Pausa opportuna, il Modena deve ricaricare le batterie

Un brodino di dado. Il punto portato a casa dai gialli sabato pomeriggio al Tombolato ha avuto questo sapore, certo meglio che un digiuno ma sempre una dieta che non regala chili ad una classifica che relega il Modena in quel marasma di squadre che al momento non sanno ancora se anelare a qualcosa di buono o cominciare a preoccuparsi dell’arrivo alle spalle del famoso rumore dei nemici di mouriniana memoria. La regola che bisogna mettersi a lavorare a testa bassa è tanto vera quanto ovvia, e comunque mai come in questo momento la sosta arriva quanto mai opportuna per ricaricare le batterie, soprattutto quelle mentali. L’approccio al match di sabato ha rivelato, soprattutto nei primi minuti, un certo timore a livello psicologico, figlio certo dei due ko consecutivi al Braglia, poi fortunatamente fugato dal gol di Magnino che ha scelto il miglior momento per siglare la sua prima marcatura stagionale. Una rete che oltre a ‘consigliare’ un atteggiamento meno sfrontato agli avversari (neppure loro in un gran momento stagionale), ha ridato fiducia ai gialli e che ha permesso alla squadra di giocare una ripresa magari non trascendentale ma indubbiamente ‘viva’. La gente della curva, presente in buon numero anche al Tombolato, anche se non tutta per la verità, ha rumoreggiato anche alla fine del match con il Cittadella, d’altronde quando si vincono soltanto due partite nelle ultime quindici ci può stare: un malumore che però si è manifestato solo dopo il triplice fischio. Si diceva della sosta, che traghetterà il Modena al prossimo impegno, quello di Pasquetta, quando arriverà un Bari che a sua volta sta vivendo un periodo non brillante. Parlare di gara decisiva a otto turni al termine sarà anche eccessivo, ma la posta che metterà in palio questa partita ha un peso specifico decisamente elevato in questo rush finale. Una volata nella quale vedremo se Bianco insisterà con i giocatori che hanno avuto più minutaggio da quando si è passati al 3-5-2 o se verrà ripescato qualcuno di quelli che dopo aver giocato parecchio nell’andata negli ultimi tempi hanno visto meno il campo. La svolta non può essere più rimandata, il campionato potrebbe stancarsi di aspettare: e più velocemente di quanto ci si possa immaginare. Ora la fiducia deve essere obbligatoria, per i bilanci ne riparleremo tra otto settimane.

Alessandro Bedoni