’Pavarotti 90’ su Canale 5: "Grande serata all’Arena"

"È stata una serata bellissima, proprio perché vera e intensa. Una storia raccontata con il cuore". Così ieri in tv a ’Verissimo’, Nicoletta Mantovani ha presentato l’evento "Pavarotti 90" che si è tenuto il 30 settembre all’Arena di Verona e andrà in onda mercoledì 5 in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Michelle Hunziker. Rivedremo quindi la grande serata dell’Arena: sul palco numerose stelle internazionali, e fra loro anche tanti degli amici del tenorissimo che hanno condiviso con lui meravigliose esperienze come gli anni del "Pavarotti & Friends". Placido Domingo e José Carreras a ricostituire virtualmente il magico ensemble dei Tre Tenori, il flautista Andrea Griminelli, Andrea Bocelli che venne lanciato proprio da Pavarotti, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Ligabue, Luca Carboni, Il Volo, e ancora Mahmood, Umberto Tozzi, Giuliano Sangiorgi e tante bellissime voci della lirica, Francesco Meli, Yusif Eyvazov, Vittorio Grigolo, Angela Gheorghiu, Carmen Giannattasio, Fabio Sartori, Giulia Mazzola, Giuseppe Infantino,Jonathan Tetelman, Lorenzo Licitra, Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, con il violoncellista Hauser: un cast eccezionale.

Ospite di Silvia Toffanin, Nicoletta Mantovani ha ricordato le qualità del tenorissimo, la sua positività, la capacità di essere sempre se stesso, sul palco e nella vita privata: "Vorrei che fosse ricordato proprio come l’uomo che ha emozionato il mondo". E ha anche parlato a lungo della figlia Alice, delle difficoltà della gravidanza e della gioia per il suo arrivo, 22 anni fa: "Ho sempre visto in lei lo stesso sguardo profondo di Luciano". Oggi Alice fa la giornalista: "Ho passato la vita a sfuggire i giornalisti – ha aggiunto Nicoletta con una battuta –, e oggi ce l’ho in casa".

s.m.