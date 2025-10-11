Pavarotti day, le iniziative. A teatro reunion delle corali. In città arie in filodiffusione

Siamo ormai alla vigilia del "Pavarotti Day": domani il tenorissimo avrebbe compiuto 90 anni, e Modena lo celebrerà con una serie di iniziative che culmineranno nel concerto in programma alle 20.30 al teatro Comunale intitolato a lui e a Mirella Freni. "La voce del coro per Modena" è il titolo dell’evento che riunirà sul palco due delle corali del ‘mitico’ concorso di Llangollen: nel 1955 Luciano Pavarotti era ancora un ‘ragazzone’, fresco di diploma magistrale, e insieme con il papà Fernando partì con la corale Rossini per il Galles, partecipando alla gara internazionale fra i cori. E vinse. Quel giorno in Galles Luciano capì che il canto avrebbe potuto essere la sua strada. Domani sera sul palco (ri)vedremo la nostra corale Rossini, diretta dal maestro Luca Saltini, insieme al Fron Male Voice Choir del Galles, in una ‘reunion’ a 70 anni di distanza.

La prima parte del concerto sarà soprattutto corale, con brani dall’ "Ernani", dal "Ballo in maschera" e dal "Trovatore" di Verdi, ma anche l’Agnus Dei dalla "Petite Messe solennelle" di Rossini. Nella seconda parte, poi, largo alle voci soliste con un ospite d’onore molto speciale, il tenore Vittorio Grigolo che è stato uno dei ‘pupilli’ di big Luciano ed è divenuto una star mondiale, e accanto a lui due voci di grande espressività e talento, il soprano Maria Francesca Rossi e il mezzosoprano Benedetta Mazzetto. Con loro ascolteremo molte ‘perle’ dalle opere che furono anche cavalli di battaglia, come "La Bohème" di Puccini o il "Rigoletto" di Verdi. Ad accompagnare tutti sarà l’Orchestra della Fondazione Pavarotti, diretta dal maestro Matteo Parmeggiani. Il concerto (che chiuderà la seconda edizione del Modena Belcanto Festival) è curato dalla Fondazione Luciano Pavarotti che per domani, quindi in parallelo all’evento modenese, ha annunciato anche un grande concerto a Shanghai con alcuni cantanti d’eccezione fra cui i tenori Yusif Eyvazov e Gregory Kunde, e il soprano Giulia Mazzola che è stata anche protagonista all’Arena di Verona.

A Modena tutta la giornata di domani sarà nel nome di Pavarotti. Dalle 10 alle 16 il teatro Comunale sarà aperto per le visite, e vi si potranno ascoltare le arie più famose che verranno diffuse anche sotto i portici del centro e in tutta l’area di piazza Grande. Al ristorante Europa 92, accanto alla Casa museo del tenore, cena benefica con l’abbraccio fra musica lirica e pop. Su Raiplaysound si può ascoltare una puntata della serie "Pezzi da 90" sui "Pavarotti & Friends", e su Raiplay è previsto uno speciale dedicato al tenore.