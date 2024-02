Pavesi torna in sella al Gonzaga

Davide Pavesi torna in sella. Il tecnico carpigiano esonerato lo scorso novembre dal Casalgrande (Prima "D") da ieri è il nuovo tecnico del Gonzaga, formazione mantovana di Prima categoria che ha esonerato il tecnico Andrea Bellini. COPPA ITALIA. Saranno gli aretini della Terranuova Traiana gli avversari del Terre di Castelli nel primo turno nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. I toscani hanno travolto per 4-0 lo Sporting Cecina: l’andata sarà mercoledì 14 in Toscana. GIUDICE. Mano dura del Giudice del Crer. In Promozione 4 giornate a Bianchini (Fiorano) e Magro (Quarantolese) "per offese all’arbitro", in Prima 5 giornate a Magistro (Monteombraro) "per offese all’arbitro e gli avversari", 4 giornate a Sganzerla (Colombaro) e Ghedini (Monteombraro) per offese all’arbitro.