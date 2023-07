Pavimentazione stradale Partono oggi i lavori: senso unico alternato

Partiranno oggi sulla strada provinciale 15 a Marzaglia i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale all’interno del centro abitato di Marzaglia Nuova.

L’intervento, che proseguirà fino a venerdì 28 luglio e sarà eseguito dall’impresa Zaniboni srl, ha come obiettivo anche il miglioramento dell’abbattimento acustico dovuto al rotolamento dei pneumatici e verrà utilizzato asfalto modificato antirumore. Per consentire l’esecuzione dei lavori, la circolazione stradale avverrà a senso unico alternato, per tutta la durata dell’intervento.

I lavori fanno parte del piano di manutenzione delle strade provinciali che prevede un investimento complessivo di oltre otto milioni e mezzo di euro sull’intera rete viaria.