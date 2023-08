Pavullo, 36 telecamere monitorano il traffico

Si alza la sicurezza del territorio di Pavullo con il completamento, nelle scorse settimane, della rete infrastrutturale di lettura delle targhe in ingresso e in uscita dai confini comunali.

Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, a seguito dell’istallazione di due telecamere in corrispondenza degli ultimi varchi ancora scoperti (sulle strade provinciali 30 e 31, rispettivamente a Renno e Olina). Era il 2008 quando si decise di iniziare ad installare alcune telecamere di videosorveglianza e altre di lettura targhe nei luoghi più sensibili del paese; oggi, a quindici anni di distanza e con l’impegno di diverse amministrazioni, si è riusciti a giungere al completamento di un anello tecnologico estremamente importante.

"Le telecamere, ad alta risoluzione e con capacità di ripresa in condizioni di luce estreme, permettono di monitorare il traffico al fine di seguire gli spostamenti di veicoli e persone sospette o colpevoli di atti criminosi, nonché facilitare il compito degli organi di polizia nel caso di incidente", spiega l’assessore alla Sicurezza Massimo Vallicelli.

In totale, le telecamere di lettura targhe sul territorio di Pavullo diventano così 36 (di cui 6 di proprietà dell’Unione dei Comuni), pari al numero di accessi al comune attraverso strade statali, provinciali e secondarie. In parallelo a questo completamento, "a breve – aggiunge Vallicelli – sarà ammodernata anche l’attrezzatura presente nelle due centrali operative dei carabinieri e della polizia locale, in quanto quella attuale risulta vetusta e non in grado di garantire le performance richieste dall’attuale sistema implementato nel corso degli anni".

L’infrastruttura per il controllo del flusso veicolare si va a sommare alla rete di 24 telecamere di contesto, installate nei luoghi più a rischio, "con gli obiettivi – conclude Vallicelli – di contrastare la criminalità, potenziare la sicurezza, tutelare l’ordine pubblico e garantire l’interoperabilità fra le varie forze di polizia".

