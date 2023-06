Incidente a Pavullo, disabile in carrozzina urtato da auto muore sul colpo

Modena, 20 giugno 2023 – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in località Campiano di Pavullo. Un anziano disabile, di 81 anni, in carrozzina, è stato infatti urtato da un'auto mentre attraversava la strada e, a causa delle lesioni riportate, è deceduto sul colpo.

Il gravissimo incidente si è verificato intorno alle 18 nella frazione di Campiano, nel centro del paese, in via Niviano Alto.

Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica ed elisoccorso ma ormai, purtroppo, per il pensionato, residente in paese, non c'era più nulla da fare.

La vittima sarebbe stata urtata dalla vettura all'altezza di una curva ma ora, sul terribile incidente, sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Pavullo, giunti subito sul posto per effettuare i rilievi di rito.