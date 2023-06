Pavullo, chiude la storica bottega dell’Acquabuona

Come qualcuno ha scritto: "Sarà dura passare lì davanti e vedere la saracinesca giù. Era una fermata d’obbligo". Dopo mesi di tentativi per cercare in tutti i modi di cedere locale ed attività, è arrivato al capolinea il lavoro dei titolari Giuseppe Ferrari e Caterina Benedetti della storica bottega dell’Acquabuona, alle porte di Pavullo. "Gentilissima clientela, siamo arrivati al momento della chiusura. Domenica 4 giugno sarà l’ultimo giorno di apertura" recita il cartello davanti al bancone. Pavullo andrà così a perdere una delle attività più preziose, la bottega ‘di una volta’ dove si aveva la garanzia di trovare, oltre alla gentilezza del personale, prodotti di altissima qualità dell’enogastronomia emiliana. "Avevamo detto che avremmo chiuso a febbraio, poi abbiamo atteso l’interessamento di alcune persone a rilevare l’attività – spiega Giuseppe Ferrari, 69 anni –. Ora però è arrivato il momento di chiudere davvero. Con le persone che si sono interessate non si è riusciti ad arrivare ad un accordo". Termina così la gestione dei coniugi Ferrari-Benedetti, che andava avanti dal 2004, ma una speranza, in futuro, potrebbe ancora esserci: l’arredo verrà lasciato intatto, nel desiderio che possano arrivare nuove proposte. r.p.