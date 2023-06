Pavullo e l'Ausl sostengono l'associazione Frignaut

Il Comune di Pavullo e l’Ausl tendono la mano all’associazione Frignaut, dal 2014 punto di riferimento per le famiglie del Frignano con bambini e giovani adulti affetti da disturbi dello spettro autistico. A mezzo di una convenzione stipulata ieri, il Comune si è impegnato per 4 anni a coprire le spese della sede dell’associazione, per 12mila euro all’anno. Ciò in attesa della realizzazione della casa del Volontariato in Serra di Porto, dove Frignaut troverà ospitalità. "E’ fondamentale questa collaborazione" dice il sindaco Venturelli.