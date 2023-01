Pavullo festeggia i 100 anni di Carmelina Rabacchi

A Pavullo c’è una nuova centenaria. E’ Carmelina Rabacchi, vedova Lutti, che ha soffiato 100 candeline il 14 gennaio. Dopo una vita passata nell’azienda agricola di famiglia a Ca’ d’Serafin di Benedello, qualche anno fa si era trasferita in paese per stare più vicino ai famigliari. Non è solo mamma, ma anche nonna e bisnonna: a ritrovarsi per i festeggiamenti è stata l’intera famiglia, assieme al sindaco Davide Venturelli, che ha fatto visita con una targa di riconoscimento: "Lei non ricordava di compiere cento anni, pensava di essere arrivata a quota 98 – racconta entusiasta la pronipote Beatrice Fulgeri –. Quando ha visto il numero ‘100’ sopra alla torta, ha iniziato a piangere".