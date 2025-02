Pavullo, il Comune si impegna per garantire il salario minimo ai dipendenti

Nella seduta del Consiglio Comunale del 30 gennaio, il sindaco, sollecitato dai gruppi consiliari "Idee in Comune – Pavullo Coraggiosa – Movimento Cinque Stelle" e "La Torre – Centrosinistra per Pavullo", si è impegnato a promuovere incontri di lavoro per approfondire il tema del salario minimo per i lavoratori e le lavoratrici del Comune, delle partecipate e delle aziende in appalto e in subappalto, obiettivo che ha dichiarato di condividere, e per la cui realizzazione pratica occorre individuare i giusti passaggi e le modalità di attuazione, in particolare nell’ambito degli appalti e dei subappalti comunali.

"Riteniamo non possa più essere disatteso l’art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana, che recita: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”

In assenza di una legge sul salario minimo, che costringe spesso la magistratura a svolgere un ruolo di supplenza e di fronte all’inerzia del Governo che non dà attuazione alla direttiva europea su questo tema, gli enti locali possono attivarsi per dimostrare l’impegno in ordine ai valori di equità e giustizia sociale, e contrastare il cosiddetto “lavoro povero".