Pavullo, il Pd: "La giunta non ha progetti concreti"

"Il bilancio 2024-2026 approvato dall’amministrazione di Pavullo rispecchia al cento per cento il sindaco Venturelli e la giunta, che si caratterizzano per interventi a spot, prendendo quello che capita senza che a monte ci siano dei progetti concreti". Con queste parole il Pd Pavullo attacca il sindaco Davide Venturelli, a seguito dell’approvazione – nelle scorse settimane – del bilancio di previsione triennale. Ieri, sulle pagine del nostro giornale, Venturelli aveva sottolineato come nel 2024 "sarà dato il via a numerosi cantieri di opere pubbliche strategiche" e, allo stesso tempo, l’amministrazione stesse proseguendo nell’opera di riduzione dell’indebitamento comunale, sceso ora sotto la soglia dei 9 milioni. Tuttavia, questa lettura non trova d’accordo il Pd, che pone l’attenzione su altri aspetti: "Innanzitutto, le frazioni sono abbandonate a loro stesse e le risorse ad esse destinate sono completamente insufficienti: basti pensare che per la manutenzione delle strade comunali e vicinali sono stati stanziati solamente 50mila euro, quando in realtà servirebbe almeno un milione di euro per un piano urgente di manutenzione", denuncia il segretario dem Matteo Manni. Guardando al paese, "non c’è un’idea di progetto concreta e complessiva di riqualificazione del centro storico e del mercato e non c’è un euro di risorse stanziate anche solo per progettare delle piste ciclabili e pedonali, dimostrando che non ci sia nemmeno volontà di realizzarle – prosegue Manni –. Pochi mesi fa, il sindaco ha presentato in piazza ‘in pompa magna’ il famoso Piano Urbano Strategico (PUS), in collaborazione con l’Università di Parma, che conteneva spunti interessanti per lo sviluppo della nostra città. Ci chiediamo: perché presentare queste idee senza poi dargli un seguito concreto? Il sindaco risponde sempre che a mancare sono i fondi, ma se non si progetta non ci si può aspettare che questi cadano dal cielo. La scusa del ‘non ci sono risorse’ ora deve finire".

Infine, una stoccata anche sui dati annuali delle presenze turistiche pubblicate dall’ufficio statistico della Regione: "Lo studio mostra come Pavullo, in tutta la provincia, sia l’unico comune capo distretto che chiude l’anno in negativo con -17,8% di presenze rispetto al 2019. Ciò – chiude Manni – evidenzia a maggior ragione il fallimento della giunta e di Venturelli".

Riccardo Pugliese