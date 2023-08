Pavullo, il turismo prende quota: 50 eventi per i Campionati di volo

Arriva il momento top per il turismo a Pavullo con oltre 50 eventi in calendario nel Frignano, a fare da "cornice" all’11° Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix e alla 22° edizione del Campionato Europeo di Volo acrobatico FAI – European Aerobatic Championship con gli alianti professionali che solcheranno i cieli dell’Appennino. Entrambe le manifestazioni sportive sono previste all’aeroporto ’G.Paolucci’ di Pavullo dal 22 agosto al 2 settembre e dal 3 al 17 settembre. Ieri, alla presentazione in Provincia del cartellone che comprende mostre di fotografia e pittura, musica, mercatini, dibattiti, attività per i più piccoli, stand gastronomici, sagre e iniziative sportive sempre più seguite dai turisti, a fare il punto c’erano gli organizzatori e il presidente dell’ente Fabio Braglia. "Siamo davanti – spiega Braglia – a una impresa incredibile dell’aeroporto di Pavullo che sempre più si pone a un livello internazionale. Ciò è stato possibile grazie a un intenso lavoro comune durato anni che rende tutti noi molto orgogliosi perché fatto a favore della montagna". Ecco in sintesi i dati dei due eventi principali. Da martedì prossimo al 2 settembre il Paolucci ospiterà il mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix, appuntamento sportivo tra i più importanti a livello internazionale, che già aveva fatto tappa a Pavullo: dopo una prima fase dedicata alle prove libere e obbligatorie, il 26 agosto è in programma la cerimonia inaugurale che sancirà l’avvio delle gare fissato per il 27 agosto: il pubblico potrà seguirle in diretta grazie ad una mappa in 3D. Il 2 settembre sono in programma le premiazioni con la cerimonia di chiusura in piazza Montecuccoli. Il giorno seguente, fino al 17 settembre toccherà al volo acrobatico: dopo una prima fase di prove il 9 settembre la cerimonia di apertura del campionato con le gare ufficiali a partire dal 10. Ogni giorno i piloti si cimenteranno in figure acrobatiche sopra i cieli dell’aeroporto, con giudizio della giuria prima della premiazione il 16 in piazza Montecuccoli. "Si tratta – spiega Roberto Gianaroli, presidente dell’aeroporto – di un mese di turismo pieno e molto importante per l’Appennino e la visibilità di questa infrastruttura. Ci saranno venti alianti nei cieli e anche la scelta del miglior pilota del mondo. Così la nostra montagna va oltre le colonne d’Ercole e tutti percepiranno la bellezza del nostro patrimonio". Secondo Daniele Cornia, assessore al turismo di Pavullo, "abbiamo lavorato molto, con grandi risultati" mentre Primo Bertani della Cna di Pavullo è certoche "il territorio ne beneficerà e quindi anche gli imprenditori, stiamo decisamente alzando l’asticella". s.l.