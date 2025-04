Pavullo, in località Verica riapre la provinciale 27

A Verica di Pavullo ieri nel tardo pomeriggio ha riaperto la strada provinciale numero 27 dopo che era stata chiusa al traffico domenica 30 marzo, a causa della caduta in strada di massi e detriti.

I tecnici della Provincia hanno effettuato un intervento di rimozione dei detriti e disgaggio dei massi potenzialmente pericolosi a ridosso dell’asse viario, così da consentire la riapertura al transito in sicurezza.

I tecnici della Provincia hanno monitorato la situazione, così da ripristinare in tempi rapidi il transito.

In particolare sono state fatte valutazioni tecniche da parte della Provincia di Modena per capire quali misure di messa in sicurezza del versante potessero essere realizzate, così da poter ripristinare, la transitabilità della strada.