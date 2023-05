Pavullo (Modena), investono un capriolo e lo macellano in strada: due denunciati

Modena, 6 maggio 2023 – Dopo aver investito con l’auto un capriolo di 40 chili hanno impugnato grossi coltelli da carne per macellare l’animale ed impossessarsi della carne, direttamente ai margini della strada. In quel momento, però, è transitata sul posto, a Pavullo in località Ponte Docciola, un’auto dei carabinieri: le due persone sorprese dai militari, un 24enne ed un 25enne, sono così state denunciate per furto aggravato e porto di strumenti atti ad offendere. La carcassa dell’animale è stata affidata ad una associazione che si occuperà ora del corretto smaltimento.