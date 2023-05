Pavullo, istituito un senso unico sulla Ss12 per lavori

Per alcuni giorni (la previsione è di quattro o cinque) a partire da ieri è stato istituito il senso unico alternato in corrispondenza del ponte della Ss12 in località ‘Capanna’ di Pavullo, ai piedi della salita del Carrai. A sancirlo un’ordinanza di Anas. I lavori – che oggi, dato le condizioni meteo particolarmente avverse, saranno probabilmente sospesi – riguardano l’effettuazione di alcuni ‘carotaggi’ di terreno, in vista di probabili futuri interventi straordinari che potrebbero interessare proprio il piccolo ponte in ingresso a Pavullo, ancora in parte costruito in mattoncini. In passato erano già stati effettuati dei lavori a lato valle del ponte; Anas effettua regolarmente il monitoraggio ogni tre mesi. Il senso unico alternato è istituito dalle 9 alle 17, escluso sabato e domenica, regolato da semaforo o movieri. Si prevede qualche disagio nei collegamenti tra Pavullo e Sant’Antonio.

r.p.