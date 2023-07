Pavullo, Joe Bastianich cena alla ’Locanda’: "Ha adorato vitello tonnato e crescentine"

Tutti pazzi a Pavullo per la visita di Joe Bastianich domenica sera, in occasione dello street food festival ‘Pac-vullo’. Il noto imprenditore della ristorazione è infatti salito in Appennino per suonare assieme alla band ‘La Terza Classe’ sul palco appositamente allestito nella zona dello stadio Minelli. Centinaia di persone sono accorse per il concerto, contribuendo ad ampliare il successo della sesta edizione del festival culinario. Prima di esibirsi sul palco, Joe Bastianich ha cenato presso il rinomato ristorante ‘La Locanda’, dove non ha mancato di mostrare la propria ironia e il proprio amore per la cucina, andando ad inventare perfino una variante delle crescentine: "Ci ha tenuto ad assaggiare tutti gli antipasti della casa – spiega la chef de ‘La Locanda’ Gianna Maglie –. Tra tutti, ha gradito in particolare il vitello tonnato. Gli è piaciuto talmente tanto che, quando sono arrivate le crescentine, subito gli è venuta un’idea: ha preso due crescenti e, senza tagliarle, ha creato un ‘panino’ con in mezzo il vitello tonnato".

Terminata la cena, non è mancata la visita di Bastianich in cucina, dove si è complimentato con il personale ed ha incartato – in autonomia – alcune crescentine da portare via. Prima di salutare e dirigersi verso il palco, ha poi scherzosamente incoraggiato – con il classico ‘colpo’ sulla schiena e l’urlo "forza, lavorare!"’ – il giovane aiutocuoco Adam, in servizio a La Locanda. Il concerto di Bastianich & La Terza Classe è andato così a chiudere un altro weekend di successo dell’ormai consolidato festival ‘Pac-vullo’, organizzato con cadenza annuale dall’associazione ‘Sei di Pavullo Se…’ con il patrocinio del Comune. r.p.