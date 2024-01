Pavullo, l’estate trascina il turismo a più 25%. In aumento i pernotti

Il Comune di Pavullo sorride ai dati sulle presenze di turisti pubblicati dal servizio ‘Statistica’ della Regione Emilia-Romagna: il 2023, per il capoluogo del Frignano, è stato segnato da una crescita dei flussi turistici di circa il 25% rispetto al 2022. Bene anche il dato sui pernottamenti, che denota un +19%. "La misurazione, seppur provvisoria perché incompleta di tutti i dati riferiti al periodo invernale, dimostra quanto il lavoro portato avanti nel corso di questi primi 2 anni di amministrazione sia positivo per il nostro territorio e per il suo tessuto commerciale e turistico - commenta l’assessore al Turismo Daniele Cornia -. I numeri positivi della stagione estiva, in concomitanza con gli eventi più importanti organizzati nella nostra città (come la fiera dell’Economia Montana, la Notte Verde, la festa della Crescentina, i mondiali di Volo a Vela e i campionati europei di Volo Acrobatico), sottolineano quanto sia fondamentale l’organizzazione di un calendario interessante di manifestazioni per attrarre i visitatori sul nostro territorio". Dando uno sguardo ai numeri assoluti, i turisti che hanno visitato Pavullo tra gennaio ed ottobre 2023 sono stati 4.822, mentre i pernottamenti hanno sfiorato quota 24mila. A brillare particolarmente sono il mese di giugno (con un +75% sui flussi), luglio (+37%) e settembre 2023 (+38%). Nota dolente resta la ripresa dal periodo pre-pandemico, con il capoluogo del Frignano che ancora non è riuscito a recuperare il gap: rispetto al 2019, i turisti hanno fatto registrare nel 2023 un -18% (e -11% nei pernottamenti).

"Colmare il gap con il 2019 resta un obiettivo sfidante che ci impegna a non fermarci ai primi dati positivi, ma ci spinge a continuare a lavorare per arricchire il palinsesto degli eventi e a potenziare la nostra offerta turistica, valorizzando al meglio il turismo slow, culturale ed enogastronomico - nota l’assessore Cornia -. Tuttavia, rimaniamo fiduciosi di chiudere il 2024 in positivo, mancando all’appello tutte le rilevazioni del periodo invernale e natalizio di novembre e dicembre". Ciononostante, il confronto con i dati del 2019 non è del tutto negativo: sono infatti in forte crescita i turisti che visitano Pavullo dall’estero; in particolare, i pernottamenti di persone straniere (che sono circa un quarto del totale) hanno fatto registrare un +48%.

Riccardo Pugliese