Pavullo, l’ex assessora:: "Sfiducia ingiustificata"

Angela Pietroluongo, da giovedì scorso ex assessore del Comune di Pavullo, ha reso pubblica la sua posizione da membro della Giunta dopo la revoca di tutte le deleghe da parte del sindaco con conseguente uscita dal civico consesso. Ha diffuso una sua lettera nella quale dichiara di aver "preso atto del comunicato del sindaco il quale – precisa – loda la mia onestà e franchezza, ma dichiara un incolmabile divario dovuto a difficoltà di carattere relazionale. Sinceramente quando mi sono candidata credevo di dovermi confrontare su programmi, idee e proposte concrete e su come fare per realizzarle, in un ambito relazionale di reciproco rispetto, quindi mi aspettavo una collaborazione basata sul programma che io ritengo di aver sempre portato avanti con dedizione e impegno".

La Pietroluongo accenna al suo carattere che potrebbe essere la causa di quanto avvenuto. "Di una donna – afferma – si dice che ha un brutto carattere quando questa ha carattere, ed è innegabile che io abbia un carattere forte, ma sono convinta che questo sia un punto di forza che il sindaco avrebbe dovuto valorizzare". Ricorda di non aver mai imposto le sue idee, "ma – chiarisce – alcune osservazioni ritenevo fossero doverose, che ho provato ad argomentare con termini a volte anche decisi ma sempre con rispetto, cosa che non è avvenuta nei miei confronti e non riesco a capirne le ragioni, se poi si tratta solo del mio carattere le considerazioni le lascio a chi legge". L’ex assessore racconta di essersi sentita in un ambiente non inclusivo che non comprendeva.

"Per un po’ mi sono allontanata – dice – per non subire più atteggiamenti obiettivamente ingiusti nei confronti. Per rispetto del ruolo che avevo all’interno dell’amministrazione per uscire da questo stallo ho proposto una soluzione equilibrata atta a evitare il conflitto e la spaccatura. Soluzione purtroppo non accettata. Il sindaco e la giunta hanno optato per un’altra via, io con serenità accetto la sfiducia anche se per me ingiustificata, ditemi voi se in una amministrazione comunale che si rispetti il carattere possa essere un discrimine per una qualsiasi valutazione operativa e politica. Ringrazio di cuore i cittadini che mi hanno accordato la loro fiducia e quelli che mi hanno criticata perché mi hanno portata a riflettere e a crescere come persona".

w. b.