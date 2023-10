Pavullo: Mazzieri, prosa, circo, musica e danza in un cartellone ricco di emozioni

Sono nove gli spettacoli, dal 14 novembre al 21 marzo 2024, sempre con inizio alle 21, in cui si articola la Stagione teatrale 20232024 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Dalla prosa al circo, passando per la danza e la musica, una proposta ricca e variegata con artisti noti e molto amati, per offrire emozioni e suggestioni ad un pubblico interessato ed attento alla qualità.

Si alterneranno sul palco nomi noti come Marco Paolini, Chiara Francini, Arianna Scommegna, Antonio Rezza. In cartellone anche un omaggio ai Beatles con Sarah Jane Morris e il Solis String Quartet. Da domani al via la campagna abbonamenti e anche per questa stagione confermato ‘Sciroppo di teatro’, il progetto lanciato da ATER Fondazione, in rete con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e alla Sanità della Regione, che porta bambini e famiglie a teatro con la ‘ricetta’ del pediatra.

A inaugurare la stagione, il 14 novembre sarà lo spettacolo di prosa tratto da uno dei romanzi più famosi e premiati di Stephen King: ‘Misery’. Arianna Scommegna, Aldo Ottobrino e Carlo Orlando diretti da Filippo Dini sono i protagonisti della agghiacciante e claustrofobica vicenda dello scrittore Paul Sheldon caduto nelle mani della fan Annie Wilkes. Il secondo appuntamento è con uno dei nomi più amati del teatro italiano, Marco Paolini: il 7 dicembre andrà in scena ‘Antenati – The grave party’ scritto diretto e interpretato dall’attore bellunese. Il 2024 si apre il 16 gennaio all’insegna del circo contemporaneo con ‘L’uomo calamita’ scritto e diretto da Giacomo Costantini. Il 31 gennaio va in scena lo spettacolo ‘Pitecus’ di Antonio Rezza, che ne è anche interprete, e Flavia Mastrella. Spazio alla danza contemporanea l’8 febbraio con ‘Serata Spellbound’, coreografo e regista Mauro Astolfi. Il 20 febbraio, Chiara Francini con ‘Forte e Chiara’ da lei anche scritto e diretto da Alessandro Federico. Nell’ambito del progetto regionale ‘Teatro e Salute Mentale’ il 27 febbraio in scena ‘La luce del mondo’, mentre il 7 marzo con ‘Anche i sogni impossibili – Il quindicesimo ottomila di Fausto De Stefani’ scritto diretto e interpretato da Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi si racconta la figura dell’alpinista De Stefani. Infine, il 21 marzo, lo spettacolo musicale ‘All you need is love – Omaggio ai Beatles’ con l’inconfondibile voce e la carismatica presenza scenica di Sarah Jane Morris accompagnata dal Solis String Quartet. Maria Silvia Cabri