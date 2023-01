Pavullo piange Paolo Cortesi

Stroncato a soli 58 anni Paolo Cortesi. Originario di Verica, si era da sempre distinto per le sue doti umane ed era conosciuto in paese per aver lavorato prima al supermercato Italmec, poi al bar Degustazione, gestito per anni dalla famiglia, e infine come Oss a Villa Pineta a Gaiato. Ieri il funerale. "E’ stato il fratello maggiore di tanti di noi – ricordano gli amici Andrea Tondi e Chicco Guidicelli –. Aveva il cuore d’oro". I colleghi di Villa Pineta: "Oggi è una giornata triste. Paolo era apprezzato per la sua gentilezza, umanità e professionalità".

r.p.