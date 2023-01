Pavullo, raccolta fondi per la famiglia di Masetti Oggi il funerale

Sarà dato oggi l’ultimo saluto a Giorgio Masetti, il 41enne pavullese morto nel terribile incidente sull’Estense lo scorso 13 gennaio. Il funerale avrà luogo alle 14.30 presso la chiesa di San Bartolomeo. Molti in questi giorni avevano chiesto come poter supportare concretamente la moglie e le due gemelline di 6 anni, rimaste improvvisamente senza papà. Ieri, il gruppo che raccoglie Vis Hydraulics, Pink e Mecof (dove la vittima lavorava dal 1998) ha avviato e condiviso una raccolta fondi: "Siamo consapevoli che non esiste cifra che possa compensare quanto accaduto, ma allo stesso tempo è un primo modo per aiutare concretamente Alina e le sue bimbe". L’iban su cui effettuare le donazioni è IT83R0306234210000002381452, intestato ad Alina Mihaela Voina.