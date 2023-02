Pavullo sarà ’città della crescentina’ Presto cartelli e rotatoria dedicata

‘Pavullo città della crescentina’. Un progetto che il sindaco Davide Venturelli ha intenzione di concretizzare entro pochi mesi. Pavullo - crescentina è un binomio che si tramanda di generazione in generazione.

A sostegno di questo prodotto tipico della gastronomia appenninica, la Pro Loco di Pavullo, da 35 anni, organizza una mega festa annuale che vede una larga partecipazione di visitatori. L’edizione dello scorso 28 agosto, dopo la sospensione di un paio d’anni causa pandemia Covid 19, è stata un successo oltre le attese. La crescentina di Pavullo è affermata anche oltre i confini. E qui non viene confusa con la tigella, che è lo strumento utilizzato per cuocerla, andato in buona parte in disuso per questioni di praticità.

Non è però difficile trovare chi, ancora, nel calore del camino pone la pila dei caratteristici dischi in terra refrattaria, fra i quali, compressa fra due foglie, pone la pasta per la cottura.

Sindaco Venturelli, in che cosa consiste il suo progetto?

"Ho intenzione di porre un cartello turistico agli ingressi del paese con la scritta ‘Pavullo città della Crescentina’, poi c’è dell’altro che sto definendo in collaborazione con i miei genitori".

Cioè?

"Vorremmo realizzare l’allestimento della rotonda del Sigma sul tema della crescentina.

Si pensava di riprendere la vecchia forma della tigella di pietra all’interno della rotonda".

Mettendo la tigella non si rischia di generare confusione? "Quella diventerà la rotonda della crescentina. Le crescentine si cuocevano e si cuociono ancora nelle tigelle, quindi sarà un’ottima occasione per distinguere la differenza fra le due cose. All’interno della rotonda ci sarà anche un riferimento a tutte le frazioni di Pavullo, sempre legato al tema crescentina. Non mancheranno una parte di allestimento floreale e altre sorprese".

Quando conta di realizzare quest’allestimento?

"Sono in corso le negoziazioni con Anas per l’acquisizione del tratto stradale della statale in centro a Pavullo, dalla località Capanna fino ai Piani. Poiché Pavullo capoluogo ha superato i 10 mila abitanti, l’Anas cede la competenza al Comune sull’attuale via Marchiani e su un tratto di via Giardini Sud. Stiamo portando avanti le pratiche e contiamo di concluderle per la primavera. Dopo potremo partire con la realizzazione della rotonda. Noi non vogliamo scendere nella polemica contro o con la Barilla. È un’operazione questa che rientra nel mio intento di portare avanti la valorizzazione del territorio e di ciò che abbiamo di più bello e di più buono, cioè il nostro prodotto tipico forse più famoso".

La crescentina di Pavullo ha una sua ricetta particolare? "Ognuno ha la sua. La ricetta tipica sarebbe quella che usa la farina integrale, una volta le farine raffinate non c’erano.

Comunque, ogni nonna e ogni rezdora ha la sua ricetta segreta. Ognuno è convinto che le crescentine preparate dalla sua nonna siano le migliori".

Walter Bellisi