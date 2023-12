Pavullo, scuola e marciapiedi primi cantieri del 2024

Debito comunale ridotto e diversi cantieri pronti a partire. Sono questi gli aspetti principali rivendicati dall’Amministrazione di Pavullo a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, avvenuto nelle scorse settimane. "Nonostante l’aumento diffuso di costi e servizi, è stato possibile chiudere la quadratura salvaguardando tutte le attività ed i progetti in previsione – ha sottolineato il sindaco Davide Venturelli –. Nel 2024 partiranno numerosi cantieri di opere pubbliche strategiche, ma allo stesso tempo continua a ridursi il debito del Comune, che è sceso sotto i 9 milioni, registrando di fatto un calo di 2 milioni in due anni". Nel dettaglio, a gennaio partiranno subito i lavori di riqualificazione dei marciapiedi nel tratto di via Giardini dal ‘Lampione’ al Comune. Pochi giorni più tardi, secondo le previsioni dell’Amministrazione, aprirà anche il cantiere della nuova scuola media nella zona dello stadio Minelli.

Sono poi iniziati nei giorni scorsi i lavori per la Casa del Volontariato, mentre per la Casa della Comunità potrebbero mancare ancora poche settimane. Sempre nel 2024 è prevista la completa riqualificazione della palazzina della Virtus, la costruzione delle rotonde all’incrocio del Sigma e dei Baldaccini, la ristrutturazione di un’ala e della palestra del Cavazzi e la riqualificazione dell’area verde a cavallo tra il Paradiso dei Pini e la Pineta di Mezzo.

r.p.