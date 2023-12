Pavullo, sfida del Natale con Santa Claus contro il Grinch

Sull’onda del grande successo riscosso lo scorso anno, torna oggi in centro storico a Pavullo la ‘Sfida del Natale: Babbo vs Grinch’, a cura di Pro Loco. In via Giardini, dal municipio al parco dei Frati, saranno presenti per tutta la giornata i mercatini di natale e il ‘mercatino dell’insolito’, oltre a tantissime iniziative culturali. In piazza dell’Alpino il paese sarà ‘spaccato’ in due parti: ‘team Grinch’ lato sud, ‘team Babbo Natale’ a nord. Nell’area del Grinch ci saranno la Music Factory e il Centro Danza Studio Dia; a supporto di Babbo Natale, si schiereranno invece l’Accademia Musicale del Frignano e la scuola di danza ‘Le Muse’. Al termine della giornata, non sarà eletto un vero vincitore della sfida: "A vincere, però, sarà il divertimento per tutti", assicura Simona Cornia di Pro Loco. L’evento è organizzato da Pro Loco Pavullo in collaborazione con l’associazione ‘Insieme per gli altri’ e con il Comune. Un evento che ha l’obiettivo di aggregare le famiglie con bambini.

r.p.