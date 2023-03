Pavullo, torna dopo 4 anni la fiera dell’economia

Dopo 4 anni di stop dettato dalle restrizioni pandemiche, dal 22 al 25 giugno – dalle Arcate allo Stadio – tornerà a Pavullo l’attesissima fiera dell’Economia Montana. L’Amministrazione comunale, infatti, ha dato ufficialmente il via all’iter burocratico che porterà alla definizione dell’organizzazione da attuare nel corso della manifestazione. "Siamo davvero soddisfatti di essere riusciti, in stretta collaborazione con l’Unione dei Comuni, a far ripartire, dopo 4 anni così difficili, questa fondamentale manifestazione per il nostro territorio – sottolinea il vicesindaco con delega al Commercio Alessandro Monti –. I prossimi passaggi saranno la pubblicazione di un bando aperto, al quale potranno partecipare le società interessate a prendersi carico dell’organizzazione della fiera, e la sua aggiudicazione. Per sottolineare l’importanza e il valore di questo evento per tutto il territorio del Frignano, sono state stanziate dal Comune e dall’Unione maggiori risorse così da poter dare ulteriore slancio all’organizzazione della fiera". L’anno scorso non erano mancate polemiche da parte dell’opposizione per la cancellazione della manifestazione che, essendo storicamente a cadenza biennale, ha così saltato un’edizione (la fiera manca a Pavullo dal 2019).

Guardando avanti, l’appuntamento va ad aggiungersi ai già fissati Mondiali di volo a vela (26 agosto - 2 settembre) ed ai Campionati europei di volo acrobatico (3-17 settembre), che si terranno entrambi all’aeroporto ‘Paolucci’ di Pavullo: "L’estate alle porte si prospetta essere davvero densa di eventi per il paese".

r.p.