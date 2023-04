Pavullo, tutti di corsa all’alba Il ricavato andrà alle scuole

Mancano ancora due mesi ma già tanta è l’attesa per la seconda edizione (nella foto la prima nel 2019) della ‘Vis Run 5.30’, l’iniziativa che si ispira alla ‘Run 5.30’ corsa in varie città italiane, organizzata dal gruppo Vis Hydraulics a scopo benefico. La data da segnare sul calendario è martedì 30 maggio o, in caso di maltempo, il 6 giugno. L’intero ricavato sarà devoluto alle scuole elementari, medie e superiori di Pavullo. Proprio per questo, l’invito alla comunità: "Più saremo, più riusciremo a supportare l’apprendimento e le strutture didattiche dei nostri ragazzi! – sottolinea Vis Hydraulics –. Alla prima edizione avevamo raccolto circa 9500 euro con 1500 partecipanti: quest’anno vogliamo puntare davvero in alto e superare le 2500 persone". L’evento, infatti, sarà alla portata di tutti: ognuno potrà scegliere se correre o camminare. Si partirà puntuali alle 5.30 dalla zona della Campanella; in seguito, si passerà dalle Arcate prima di raggiungere l’Aeroporto, attorno al quale verrà percorso l’intero anello ciclopedonale con vista sul Cimone. All’arrivo un rinfresco offerto da Conad. Chi intende partecipare, potrà iscriversi presso varie attività di Pavullo (Skipper Sport, Ab center, Reale Mutua assicurazioni, ufficio Sport comunale, bar Conad, bar Cristallo, bar Ariete, bar Veneziano, Vetemontana, ferramenta Tonioni, bar Speranza, Vis Store, Seven Summits Sport) e ritirare le magliette a tema (a partire dal 18 aprile) presso il Vis Store di via Giardini. L’iniziativa vede il patrocinio del Comune, oltre alla collaborazione dell’Atletica Frignano e del gruppo degli Alpini di Pavullo.

r.p.