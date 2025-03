Pavullo, un viaggio sonoro tra concerti e laboratori

Una settimana di concerti, eventi e laboratori alla prima edizione di Pavullo Music Week che si svolgerà nella città capitale del Frignano da sabato a domenica 30 marzo. Un evento promosso dal Comune di Pavullo che si intreccia con la stagione 2024/25 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri e i nuovi spazi del Limo Club, con tappe al Music Factory, a Villa Settecento e allo Spazio Musicale Bononcini. L’obiettivo è promuovere la musica locale e internazionale, offrire spazi a band emergenti e favorire l’educazione musicale attraverso workshop e laboratori.

Ricchissimo il programma che sabato alle 10.30, apre con la sfilata del Complesso Bandistico Città di Pavullo lungo le vie del centro, mentre domenica al Limo Club (Galleria Aldo Moro 14/16), alle 20, andrà in scena Louder, con ospiti Overthought.

Martedì, Pavullo Music Week si sposterà a Villa Settecento – Accademia Musicale del Frignano (via D. Pietri 2) ecco il workshop del pianista jazz di fama internazionale Danilo Rea riservato agli allievi delle scuole di musica. Ma non è finita, alle 21, al Mac Mazzieri si chiuderà la stagione teatrale 24/25 con il concerto La vera storia di Billie Holiday. Mercoledì 26, sempre alle 21 al Mac Mazzieri verrà proiettato il documentario musicale di Giuliano Nicastro Francesco Guccini - Fra la via Emilia e il West. Sul palco, a festeggiare con Guccini, si avvicendano amici e colleghi come Lucio Dalla, Paolo Conte, Nomadi, Pierangelo Bertoli e moltissimi altri in un concerto memorabile.

Giovedì 27, ancora al Mac Mazzieri, alle 21, La Notte dei Flauti, concerto a cura di Laboratorio Culturale APS con la collaborazione di Lions Club Pavullo e del Frignano. Si continuerà con il coro delle Scuole Medie di Pavullo, la banda La Beneficenza di Sassuolo, la Fiesta Flamenco e con l’assegnazione di una borsa di studio ad un flautista. Sabato, dalle 9 alle 12 sarà la volta di una serie di laboratori musicali che si svolgeranno al Music factory, e dalle 18 alle 20 a Villa Settecento – Accademia Musicale del Frignano esibizioni del Coro Voci del Frignano e del Coro Montecuccoli. Alle 22, al Limo Club si terrà l’evento collettivo targato Louder con Caduta Massi, e Dj Niggha. Domenica 30, allo Spazio Musicale Bononcini (via del Mercato 70), laboratori musicali, a Villa Settecento, alle 16.30, esibizione del Complesso Bandistico Città di Pavullo, e alle 18.30, concerto dell’Accademia Musicale Ensemble. Inoltre, dall’1 al 31 marzo, al Limo Club si terrà Pavullo risuona: mostra collettiva di fotografie, poster e flyer che esplora il rapporto tra la città di Pavullo e la musica dal vivo.

w. b.