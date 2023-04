Pavullo, una Messa a Miceno per ricordare gli ex sindaci Minelli e Bellei

Una Santa messa in ricordo di due storici ex sindaci di Pavullo: Giuseppe Minelli e Bernardo Bellei. E’ stata celebrata ieri mattina nella chiesa di Miceno, frazione di cui erano entrambi originari, alla presenza dei famigliari, del sindaco Davide Venturelli, del presidente del consiglio comunale Angela Arboresi. "E’ stata una bella occasione per ricordare le figure di questi amministratori che, tra gli anni ‘60 e ‘70, posero le basi per il moderno sviluppo di Pavullo, a livello di scuole, infrastrutture e viabilità", sottolinea Venturelli. Lui stesso, nel corso della campagna elettorale del 2021, non aveva nascosto di ispirarsi proprio alla figura di Minelli. "Con l’occasione abbiamo anche reso merito all’avvocato Gian Paolo Lenzini (presente alla celebrazione assieme al ‘suo’ ex assessore Anacleto Giusti), già sindaco tra gli anni ’70 e gli anni ’80, per avere a suo tempo sostenuto e portato a compimento l’importante progetto di realizzazione dell’acquedotto dello Scoltenna, che ancora oggi alimenta tutta la nostra comunità. Viviamo un momento molto delicato a livello di carenza idrica, dunque è giusto dimostrare riconoscenza per chi, a suo tempo, sostenne con coraggio una scelta all’epoca giudicata difficile e costosa, ma che sul lungo periodo ha giovato al paese".

r. p.