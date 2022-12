Pavullo, vandali rovinano la Casa di Babbo Natale Fatte a pezzi le renne

Una fiaba che qualcuno ha tentato di rovinare con i bimbi che ieri "piangevano" dopo aver visto in quali condizioni era stata ridotta la casetta di Babbo Natale, un ‘angolo magico’ appositamente allestito per loro da Proloco nel centro di Pavullo. Durante i tradizionali festeggiamenti per la sera di Natale, qualche vandalo ha fatto a pezzi 2 renne illuminate, oltre a rubarne una terza e portare via anche ‘Casimiro’, il biscottino pan di zenzero adibito ai selfie. Alla vigilia, prese a calci anche alcune palline dell’albero di Natale. Grande è il rammarico: "Sembreranno sciocchezze, ma dietro a ciò c’è impegno e tempo investito – spiega Simona Cornia di Proloco –. Per riuscire a racimolare i soldi per l’allestimento, avevamo venduto tazze di cioccolata calda durante le iniziative: in poche ore qualcuno ha devastato tutto. Va bene divertirsi, ma ci sono dei limiti: peccato perché rivedere il centro vivo e pieno di giovani è stato meraviglioso. Intanto aggiusteremo le renne". In queste ore sarà sporta denuncia per visionare le telecamere.

r.p.