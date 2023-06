Pavullo, vetrate e design futuristico Ecco il progetto delle scuole medie

Una struttura moderna e all’avanguardia, in regola con le più recenti norme antisismiche. Le nuove scuole medie di Pavullo, finanziate con uno stanziamento Pnrr di ben 11 milioni di euro, saranno presto realtà: a settembre si chiuderà l’assegnazione dell’appalto, e il prossimo inverno partirà il cantiere (con termine obbligatorio entro fine 2025). A presentarle, ieri sera al cinema, sono stati i progettisti dello studio di Torino – specializzato in edilizia scolastica e vincitore di diversi premi – ‘Settanta7’. A livello di struttura, la metratura del nuovo istituto rimarrà identica a quella del plesso attuale, situato in viale Marconi 17 e che conta circa 600 studenti, ma dotata di spazi per agevolare metodologie didattiche innovative. Non a caso, la prima bozza di progetto (che prevedeva aule ampie e versatili, con pareti mobili) è stata portata all’attenzione innanzitutto del corpo docenti, che ha avuto la possibilità di mostrare le proprie osservazioni: "Come istituto, la nostra richiesta era che fossero previsti ambienti dedicati ad attività di laboratorio, aule morbide e per attività di gruppo anche con strumentazione digitale – ha sottolineato la dirigente scolastica Rossana Poggioli –. Nonostante l’affezione all’edificio attuale sia tanta, essendo sempre stato mantenuto bene e molto curato da parte di insegnanti e Comune, siamo certamente contenti di poter avere una scuola nuova, antisismica e con una nuova visione dell’edilizia scolastica che non vede la struttura come un mero ‘contenitore’, ma come uno spazio per agevolare l’attività didattica innovativa". Al centro di tutto il progetto c’è una struttura a forma di ’S’, studiata per integrarsi a livello paesaggistico con il versante di Montepietro, costruita su due livelli e circondata da un grande e ampio giardino. Massiccio è poi l’utilizzo di vetrate per l’illuminazione naturale delle aule e di pannelli solari sul tetto. A completare l’opera, ci sarà anche una nuova palestra (divisibile in due) di ben 800 metri quadrati. "Con Settanta7 pensiamo ad una scuola capace non solo di farsi portatrice di nuovi valori educativi e didattici, ma che sia anche parte attiva della città e della comunità che vi abita: un contenitore di cultura e storia del luogo", ha aggiunto Daniele Rangone, cofondatore di Settanta7. Molto soddisfatto il sindaco di Pavullo, Davide Venturelli, per questo importante investimento atteso da anni. Ad acquistare il terreno in questione fu infatti l’amministrazione Tedeschini, poi dello studio di fattibilità se ne occupò la giunta Biolchini. All’Amministrazione ora spetta la fase cruciale di realizzazione: "E’ davvero un piacere poter finalmente presentare a tutta la nostra comunità questo importantissimo progetto, frutto di un eccellente lavoro di squadra che ha permesso di superare – ha detto Davide Venturelli –. Investire sull’istruzione significa investire sul futuro del nostro territorio, per questo siamo veramente orgogliosi di questo traguardo raggiunto". L’edificio attuale delle medie, una volta completato il trasferimento, come da norme europee andrà demolito (si salverà solo la palestra esterna ‘Ascari’). "Stiamo valutando se ci sia la possibilità di convertire la zona in un parcheggio a servizio del centro e delle superiori", chiarisce Venturelli.

Riccardo Pugliese