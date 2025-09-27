Pavullo vince il bando. Tre milioni per il palazzetto

Una notizia molto importante per Pavullo e per gli amanti dello sport. La città del Frignano avrà un nuovo palazzetto dello sport del costo previsto in quasi cinque milioni di euro. L’opera sarà finanziata mediante un contributo di 3 milioni di euro ottenuti dal bando nazionale Sport e Periferie del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che finanzia la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi nei comuni italiani, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e il benessere.

La conferma del finanziamento è arrivata con la pubblicazione della graduatoria del Ministero che ha premiato il progetto presentato dal Comune Pavullo. L’intervento si è posizionato al 18° posto a livello nazionale e gli è stato riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro a fronte di un costo relativo all’investimento complessivo di 4 milioni e 700mila euro sulla base del progetto elaborato grazie al lavoro congiunto tra i tecnici dello studio Ingegneri Riuniti di Modena, i Lavori Pubblici e l’Amministrazione comunale di Pavullo che nei prossimi mesi dovrà reperire un cofinanziamento di 1 milione e 700mila euro, con l’obiettivo di avviare i lavori entro il 2026.

"È un risultato straordinario – commenta il sindaco Davide Venturelli –. Pavullo si è distinta a livello nazionale, ottenendo risorse preziose per la realizzazione di un’opera attesa da tutta la comunità. Questo successo premia la serietà e il duro lavoro portato avanti in questi anni, dimostrando che anche un’amministrazione civica, senza l’appoggio dei partiti, può ottenere traguardi così importanti. Il nuovo palazzetto sarà un tassello fondamentale nel percorso di rilancio e crescita che la nostra città sta vivendo".

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo Sport Alessandro Monti, che sottolinea: "Una grande opportunità per il nostro territorio, non solo per le associazioni sportive ma anche per i giovani e per tutta la cittadinanza. La collocazione, nella conca alle spalle dello stadio Minelli, garantirà una sinergia importante con le strutture già esistenti e permetterà a Pavullo di ospitare eventi di livello superiore, rafforzando la vocazione sportiva e sociale della città". L’Amministrazione comunale informerà ufficialmente il consiglio comunale durante la prossima seduta utile e si impegna a condividere passo dopo passo i futuri aggiornamenti sul progetto.

