Pay-back sanitario verso la sospensione

Il 15 gennaio incombe ed il rischio di un collasso della sanità per mancanza di forniture, che potrebbe essere accompagnato sul piano economico dalla perdita di decine di posti di lavoro per la impossibilità di molte aziende biomedicali di pagare alla scadenza il cosiddetto payback sanitario, ha partorito – almeno sulla carta – un primo parziale risultato. Si fa concreta, infatti, l’ipotesi annunciata dal governo che il Milleproroghe di prossima emanazione, contenga una proroga del payback sui dispositivi medici, che slitterebbe al 30 aprile. Il meccanismo che, a fronte di deficit nei bilanci della sanità delle regioni realizzati tra il 2015 ed 2018, impone una compartecipazione pari al 50 per cento al lor ripiano da parte delle aziende fornitrici di materiali e dispositivi medico-sanitari (si stima in Italia il versamento di 2,1 miliardi), avrà inattese e perniciose conseguenze sulla realtà biomedicale della Bassa modenese, dove si concentra molta parte della eccellenza di questo fondamentale comparto. La misura era contenuta nel Decreto Aiuti bis del luglio scorso.

"Siamo favorevoli alla proroga del payback, - fanno sapere da Fifo Sanità Confcommercio (Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri) in rappresentanza delle pmi del comparto - ma va cancellato. E’ urgente un tavolo tecnico con le istituzioni". La sola sospensione del payback sui dispositivi medici per l’associazione di categoria, una preoccupazione raccolta anche dalle imprese multinazionali aderenti a Confindustria e da tutto lo schieramento della politica locale dell’Area Nord, che nelle settimane scorse ha votato praticamente all’unanimità (una sola astensione) un ordine del giorno presentato dal capogruppo Pd in consiglio Ucman Paolo Negro, è un passaggio necessario ma non sufficiente per tutelare le migliaia di aziende che sostengono il Sistema Sanitario Nazionale.

"Stiamo lavorando da mesi con le istituzioni per far comprendere i rischi per la sanità italiana e per le aziende del settore che stanno per essere messe in ginocchio dal payback - dichiara Massimo Riem, presidente Fifo Sanità Confcommercio - Le micro, piccole e medie imprese fornitrici di dispositivi medici non potrebbero mai superare tali richieste, siamo riusciti a dar loro una piccola boccata d’ossigeno. Ma sappiamo che questa sospensione non rappresenta la soluzione al problema. Adesso chiediamo con urgenza un tavolo di confronto per poter definire il superamento del payback sui dispositivi medici, precisando che le responsabilità di eventuali sforamenti pregressi e futuri devono restare in capo alle singole Regioni".

Alberto Greco