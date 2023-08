Payback, appello ai parlamentari "La norma venga cancellata"

Il Pd della Bassa mobilita i suoi più autorevoli rappresentanti per rivolgere un appello ai parlamentari modenesi affinché si intervenga da parte del Governo e del Parlamento a correggere la norma che nel 2015 ha introdotto nella legislazione il payback sanitario, ossia la previsione che le imprese fornitrici concorrano al ripiano dei deficit sanitari accumulati dalle Regioni. "Si tratta di una norma che fa a pugni coi principi del mercato e del diritto, che pesa particolarmente sulle piccole e medie imprese e ci mette in pessima luce presso gli investitori stranieri e multinazionali" scrivono i dem Simone Silvestri, coordinatore Area Nord, Paolo Negro, capogruppo nel Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Anna Greco, segretaria Mirandola, e Roberto Ganzerli, capogruppo nel Consiglio Comunale di Mirandola. La preoccupazione è legata al fatto che la norma "penalizza iniquamente e mette a rischio il sistema delle imprese del settore biomedicale". Pertanto, si invoca una soluzione strutturale sul tema payback. Lo sguardo è rivolto alla prossima legge di bilancio, dopo che le ripetute sollecitazioni giunte dal territorio, organizzazioni economiche e sociali e istituzioni, "non hanno trovato che una risposta parziale dal Governo". "Qualora il Governo non agisca con la prossima legge di bilancio dello Stato, riteniamo che il Parlamento dovrebbe intervenire con un emendamento di totale, piena e definitiva cancellazione della norma". E per questo in una lettera aperta si rivolgono ai parlamentari chiedendo il loro "fattivo impegno" al riguardo.

Alberto Greco