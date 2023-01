"Payback congelato, un ottimo primo passo per evitare un’ingiustizia"

Si respira soddisfazione nel distretto biomedicale di Mirandola intorno alla decisione del governo di prorogare al 30 aprile il payback sanitario, il meccanismo introdotto nel 2015, rimasto inapplicato fino al luglio scorso a seguito della emanazione del Decreto Aiuti Bis, attraverso il quale si impone alle imprese fornitrici di materiali e dispositivi medico-sanitari di contribuire al ripiano dei deficit sui bilanci sanitari accumulati dalle regioni. "Abbiamo guadagnato un centinaio di giorni - commenta Cesare Galavotti (foto), presidente della Cna zona di Mirandola - per trovare soluzioni adeguate e strutturali ad un problema che rischia di mettere in ginocchio l’area Nord, dove il biomedicale ha un peso importante". Il rischio del payback, infatti, da una parte penalizza le imprese costringendole a pagare, anche a distanza di anni e a bilanci chiusi, poiché si risale fino al 2015, somme rilevanti e dall’altra rischia di bloccare le forniture alle aziende sanitarie, mettendo altresì a repentaglio la stessa occupazione. "Con questo Decreto il governo ha dimostrato sensibilità ed attenzione verso i tanti riscontri ricevuti dal territorio, dalle istituzioni e dalle associazioni di settore - commenta soddisfatto il sindaco di Mirandola Alberto Greco –. Si tratta di un primo passo importante che getta le basi, e lascia un tempo congruo, per poter raggiungere un’intesa in merito al superamento di un provvedimento iniquo, che rischierebbe di compromettere la tenuta dell’intero settore e migliaia di posti di lavoro". Calcoli fatti da FIFO Confcommercio dicono che l’esborso da versare alle regioni da parte delle aziende biomedicali italiane per il periodo 2015-2020 è di 3,6 miliardi, di cui 2,1 quelli da riscuotere già il 15 gennaio limitatamente al periodo 2015-2018.

"Far pagare alle imprese che si sono aggiudicate appalti al massimo ribasso, una sorta di commissione calcolata sull’importo dei contratti, a distanza di anni è una pratica commerciale irricevibile" è convinzione di Galavotti e degli altri imprenditori. "Ora il governo usi questo tempo sa disposizione – esorta Paolo Negro, capogruppo Pd in Ucman - per arrivare ad archiviare strutturalmente il payback, assicurando alle Regioni coperture adeguate dei bisogni di approvvigionamento di farmaci, così come dell’intero Sistema Sanitario Nazionale". Il problema, in questo caso, sarà la copertura dell’ammanco che peserà sui bilanci regionali che potrebbe arrivare a sfiorare i 5 miliardi e da qui il rinvio di una decisione definitiva, per quanto "iniqua" come molti sottolineano. "L’unica soluzione di buon senso – conclude Galavotti - è la cancellazione della norma, la rideterminazione del tetto di spesa sanitaria delle regioni, oggi troppo bassa (si chiede sia portata dal 4.4% al 5.2% sul totale della spesa pubblica ndr), e la ridefinizione dei rapporti commerciali tra le regioni stesse ed imprese".

Alberto Greco