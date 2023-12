"Payback, le aziende attendono risposte"

Interlocutorio l’incontro convocato lunedì scorso a Mirandola da Cna, Lapam Confartigianato e Confindustria Emilia Area Centro, presenti parlamentari e consiglieri regionali di tutti gli schieramenti politici modenesi, sul problema del payback relativo alle forniture di dispositivi sanitari, un meccanismo che chiama le imprese a concorrere per il 50% delle spese effettuate in eccesso dalle Regioni in sanità. "Una vera e propria spada di Damocle che pende sul capo delle numerose aziende del distretto" commentano le associazioni datoriali, che hanno apprezzato la decisione del Tar del Lazio di sospenderne l’esecutività per sottoporre la questione della sua legittimità alla Corte Costituzionale. Dal mondo politico, è emersa in maniera corale la volontà di trovare una soluzione condivisa per superare una situazione che impatta sul bilancio dello Stato e su quello delle Regioni, e che ha impedito di arrivare ad una soluzione definitiva. I parlamentari presenti hanno comunque condiviso la necessità di dare risposte certe alle imprese ben prima del chiarimento richiesto alla Consulta, che potrebbe arrivare non prima di qualche mese.

al.g.