"Payback sanitario, allungheremo la proroga"

Un incontro a Palazzo Madama col presidente della Commissione Affari e Sociali del Senato Francesco Zaffini apre alla possibilità di un prolungamento della proroga sul payback sanitario, il meccanismo di ripiano dei bilanci della sanità delle Regioni da attuarsi col concorso delle aziende biomedicali. La criticità di questa misura è stata oggetto di numerose e trasversali critiche che hanno portato come primo risultato a prorogare al 30 aprile il versamento dei 2,1 miliardi che le impese biomedicali dovevano versare alle regioni il 15 gennaio. "Ora c’è il massimo ascolto da parte del Governo Meloni – fa sapere da FIFO Sanità Confcommercio, la federazione dei fornitori ospedalieri, il presidente Massimo Riem, promotore dell’incontro con la commissione del Senato - per risolvere la criticità del payback. Resta un tema non facile da risolvere ma constatiamo una grande apertura a lavorare insieme con l’obiettivo di tutelare tutte le PMI del nostro settore dei fornitori di dispositivi medici. Da questo incontro usciamo motivatissimi a continuare la battaglia. Sarò contento nel giorno in cui il payback sarà abrogato". Da parte sua il presidente della commissione Zaffini ci ha tenuto a sottolineare che "C’è una forte attenzione del Governo sulla criticità del payback dispositivi medici, motivo per cui – spiega Zaffini - abbiamo provveduto a prorogare al 30 aprile e probabilmente, nel provvedimento di proroga termini, che è in corso di discussione in Senato, riusciremo ad allungare con una ulteriore proroga, per dare modo ai Tavoli tecnici di produrre il loro lavoro".

Intanto i sindacati Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil e la federazione della gomma e plastica di Confindustria, fanno sapere che è stao rinnovato il contratto nazionale di lavoro nel settore biomedicale, che nel distretto di Mirandola coinvolge 4000 lavoratori nell’industria della gomma, cavi elettrici e materie plastiche. L’aumento medio complessivo nel triennio è di 153 euro lordi di trattamento economico, che diventano 167 euro con i 14 euro in più per il fondo sanitario integrativo. L’incremento medio complessivo nel triennio di vigenza sarà di 4.019 euro.

La prima tranche - 61 euro - scatterà probabilmente da febbraio con il recupero del mese di gennaio.

Alberto Greco