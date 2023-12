"Payback sanitario congelato. Ora deve essere eliminato"

Dopo la sentenza del Tar del Lazio che ha sollevato la questione della legittimità costituzionale del cosiddetto payback sanitario, meccanismo secondo cui le aziende biomedicali dovrebbero concorrere al ripianamento dei deficit sanitari creati dalle politiche regionali in materia di salute, per le imprese del comparto biomedicale dell’Area Nord si apre uno spiraglio di speranza. L’attesa per questa sentenza che fa seguito ad una serie di ricorsi delle imprese è stata colta in un incontro, tenutosi al Tecnopolo "Veronesi" di Mirandola indetto da Confindustria, Cna e Lapam Confartigianato. "Dopo l’ultima proroga al payback, scaduta il 30 novembre scorso, è arrivato il congelamento del provvedimento – ha detto il sindaco Alberto Greco - che ritengo una mostruosità giuridica, risalente allo scorso 2015, emanata dall’allora governo Renzi, avallata dall’allora Presidente Conferenza Stato Regioni Chiamparino, che prevede per il periodo compreso fra lo scorso 2015 e il 2018 la restituzione di una quota variabile tra il 40 e il 50% delle spese sostenute oltre il tetto massimo ammesso". La sua applicazione retroattiva creerebbe voragini nei bilanci di molte imprese, soprattutto medio-piccole. "Riteniamo pertanto positiva la decisione del Tar del Lazio, - ha commentato Greco - in quanto questa sospensione rappresenta un primo passo verso il superamento e la relativa cancellazione di un provvedimento iniquo e pericoloso che metterebbe in crisi un intero sistema occupazionale".

a. g.