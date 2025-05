Payback sanitario, no del del Tar ai ricorsi

Nuovo rinvio e si complica la vicenda del payback sanitario. E ora sulla sanità incombe la minaccia di uno stop alle forniture di dispositivi medici agli ospedali, ipotesi paventata da Fifo – Confcommercio. La dura reazione è conseguente alla decisione Tar del Lazio, che proprio ieri ha respinto i ricorsi presentati dalle aziende fornitrici contro il payback sui dispositivi medici poiché se ne dovrebbe occupare il giudice civile. Le conseguenze potrebbero però essere devastanti per il sistema sanitario nazionale. Ma, ancor prima, per l’occupazione del settore e per le tante piccole e medie imprese (si calcola 1.500 in Italia ndr), tra cui un buon numero insediate nel Distretto Biomedicale di Mirandola. Se fosse confermato il versamento alle Regioni del payback (una sorta di restituzione posticipata chiesta alle impfrese di parte degli incassi realizzati con le commesse ricevute dagli ospedali ndr), molte realtà aziendali scomparirebbero.

"In questo scenario, - afferma Sveva Belviso, presidente di FIFO Confcommercio - migliaia di pazienti potrebbero venire a mancare dai ventilatori polmonari agli stent coronarici, dalle protesi ortopediche fino ai dispositivi per la dialisi. Chiediamo all’Esecutivo di dar seguito al tavolo tecnico accettando la proposta delle associazioni di categoria". Nelle settimane scorse, prima di Pasqua, era stato avviato un tavolo di confronto tra imprese e Governo, presso il Ministero dell’Economia e Finanze, per congelare il payback, una sosta ormai di spada di Damocle che pesa sul capo delle aziende biomedicali dal 2022, e giungere alla cancellazione della norma ne ha introdotto l’applicazione risalente al 2015. Tutti i partiti sono d’accordo che è un prelievo forzoso "ingiusto", ma non si trovano nel bilancio dello Stato le risorse finanziarie che consentono di coprire i deficit sanitari delle regioni (3,6 miliardi per il solo periodo 2015-2020 ndr). "Solo l’Esecutivo – spiega Belviso - ha ora la possibilità e il dovere di intervenire con urgenza per scongiurare questa crisi. Ci attendiamo risposte immediate e concrete dal tavolo ministeriale già attivato. Come fornitori di dispositivi medici, abbiamo sempre anteposto la salute dei cittadini e mai avremmo voluto trovarci nella condizione di dover compromettere la funzionalità del sistema sanitario nazionale, ma senza risposte dalle Istituzioni, non ci sarà lasciata altra scelta. Valutare l’interruzione delle forniture sarebbe per noi una decisione estremamente dolorosa, ma necessaria per la tutela delle imprese coinvolte".

Alberto Greco