Payback sanitario, scaduta la proroga

Tornano nel mondo biomedicale i timori per il payback sanitario. La ulteriore proroga, concessa dal Governo per una misura il cui pagamento era fissato a gennaio 2023, è scaduta a fine ottobre, ma ancora non si è trovata una soluzione convincente, che soddisfi le imprese. "Le imprese del comparto – afferma Giacomo Guasone, vice presidente vicario di FIFO Sanità Confcommercio – vivono con la spada di Damocle dei rimborsi che dovremmo dare alle Regioni per le forniture che abbiamo eseguito". Fifo Sanità ha chiesto alle imprese del settore di fare tutto il possibile affinché le forniture agli ospedali continuino. "Ma in caso di pagamento del payback – minaccia Guasone – il blocco delle forniture sarebbe inevitabile".