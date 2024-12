Paz soffre Leao, Pieragnolo non spinge

SATALINO 5. Loftus Cheek lo impegna dopo 90’’ di gioco ad annunciarne serata di straordinari. Invece una difesa ‘indifesa’ lo consegna ai rossoneri: dopo la parata in avvio, solo palloni imprendibili - ma su Leao sembra in ritardo, e ‘legge’ male il Pulisic che innesca la cinquina. Senza troppe colpe, ma anche senza ‘6’.

PAZ 4,5. Gli tocca Leao, e ci siamo già capiti: il laterale colombiano ci mette quello che ha, ma il fenomeno portoghese, senza offesa, è di un’altra categoria (1’ s.t. Miranda 5,5. Al debutto stagionale, non demerita, ma il Milan nei secondi 45’ rallenta)

ODENTHAL 5. Leao lo brucia quando ‘griffa’ il poker, ma già prima il ‘centralone’ olandese aveva fatto intuire difficoltà nel trovare la misura.

MUHAREMOVIC 5. La solita attenzione, ma anche qualche inattesa sbavatura per il giovane centrale, cui il Meazza sembra dare ovvie, e giustificate, vertigini

PIERAGNOLO 4,5. Recupero-lampo dopo la contusione rimediata contro la Reggiana per il laterale neroverde, che si fa scappare Chukueze concedendogli, suo malgrado, due gol in poco più di 20’. Spinta offensiva zero (22’ s.t. Missori 6. Dentro a gara strachiusa, il voto non conta)

IANNONI 5. Incursore non privo di gamba e nemmeno di spunto, il centrocampista ex Perugia. Comincia bene, finisce quasi subito ‘inghiottito’ dalla mediana milanista.

OBIANG 5,5. Il metronomo dirige l’orchestra di scena alla Scala del calcio, cercando di tenere la posizione. La bacchetta, tuttavia, la perde subito, dentro a linee troppo ‘larghe’ tra di loro.

CALIGARA 4,5. La Coppa gli restituisce quel posto nell’undici iniziale dal quale era uscito tra agosto e settembre. Gli manca il ritmo-gara (22’ s.t Thorstvedt 6. Vedi Missori)

VOLPATO 5,5. Terracciano sarebbe contendibile, e il fantasista scuola Roma lo attacca di conseguenza. Svariando, dribblando e cercando anche (40’ p.t.) il gol dalla sua mattonella. Intraprendente nei primi 45’, evapora nella ripresa, ma trova comunque, nel finale, modo di insidiare Torriani.

MULATTIERI 6. Sponde non prive di costrutto a far salire la squadra, applicazione e impegno. E il gol, che fa giustizia delle chiusure con cui lo avevano limitato Ma spesso Tomori, più spesso Pavlovic (38’ s.t. Kumi s.v.)

ANTISTE 5,5. Non lo si vedeva dalla gara di Coppa a Lecce, il francese, che attraversa la gara senza lasciare troppe tracce. Comincia in attacco a sinistra, alto, prosegue a destra, ma sempre più basso: molta corsa, poco altro, a parte un gol in (palese) fuorigioco e l’assist a Mulattieri (38’ s.t. Toljan s.v.)

Stefano Fogliani