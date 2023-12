Pd a caccia del candidato. Tentativo sul nome unico: "Scegliamo da soli". Spunta la sorpresa Ferrari

Evitare lo scontro interno, lacerante, tra Guerzoni e Bortolamasi. Convergere tutti su un candidato unitario e proporlo alla coalizione, che poi potrà decidere se condividere il nome oppure avanzare una propria proposta da selezionare alle primarie.

Si susseguono in questi giorni contatti e incontri tra gli otto candidati per evitare di arrivare lacerati all’assemblea di metà gennaio, quando si dovrà proporre uno schema di accordo sul candidato sindaco. L’intenzione c’è tutta, ma gli inghippi sono numerosi.

Primo, c’è chi sostiene che l’unico modo per giungere a una sintesi unitaria è superare lo schema Bortolamasi-Guerzoni, ovvero la guerra tra Bonaccini e Muzzarelli proseguita con altri mezzi. A quel punto la convergenza – stante il nulla osta dei due diretti interessati – dovrebbe avvenire su un nome tra gli otto diverso dai due: tutti pensano a Diego Lenzini, ma in queste ore crescono le quotazioni di Ludovica Carla Ferrari. A volte nei conclavi non diventa Papa il cardinale più forte e più sostenuto sulla carta, ma quello che meno divide le correnti interne. Nel caso la scelta cada su Lenzini o Ferrari però è difficile che Bortolamasi rinunci alla corsa.

Se dunque diventerà impossibile trovare un candidato unitario tra gli otto, a quel punto tutti fanno il passo indietro e si trova la quadra su Davide Baruffi: non però come personalità calata dall’alto, ma come soluzione di sintesi dal basso. L’intervento del capogruppo Antonio Carpentieri e l’intervista di Stefano Vaccari vanno in quella direzione per esempio.

Sfumature si dirà, ma l’alternativa, senza accordo, è la raccolta di firme interna e a quel punto le primarie con due candidati Pd (la soluzione meno auspicabile per il partito) sarebbero inevitabili.

Intanto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli nella conferenza di ieri mattina con i giornalisti ha ribadito alcune idee chiave emerse alla spicciolata in questi giorni. L’idea per esempio che bisogna lasciar fare a Modena. Niente imposizioni dal provinciale e men che meno dal regionale. "Siamo una città che sa scegliere, sa valutare. La segreteria cittadina, guidata dall’ottima Federica Venturelli, ha messo in campo assieme all’assemblea un percorso di coinvolgimento dei circoli di qualità che va rispettato da tutti. Una prova di grande democrazia". E d’altronde ha proseguito il primo cittadino riferendosi agli otto candidati in campo: "Chi ha una squadra così ampia e di qualità come noi? Io sono per valorizzare le cose belle che ci sono. E insieme alle forze dell’alleanza arriveremo a ragionare sulla sintesi necessaria per trovare un candidato che continui a vincere a Modena per garantire futuro a questa città".

Quindi a proposito del terzo mandato, Muzzarelli ha usato una metafora che farebbe invidia a Bersani: "A noi piace bruciarci con l’acqua fredda. In questo Paese non si riesce a tirare una linea di responsabilità. C’è un movimento politicamente trasversale interessato al terzo mandato: ci sono Luca Zaia in Veneto, Vincenzo De Luca in Campania, Stefano Bonaccini in Emilia Romagna, sono personalità importanti. Io non so come andrà a finire ma mi chiedo: perché se si pensa al terzo mandato sulle Regioni non lo si può fare anche per i sindaci? È inutile domandarsi se sono disposto eventualmente a farlo, parleremmo di aria fritta visto che al momento non è neanche in cantiere. In ogni caso, qualora ci fosse, io sono sempre pronto, per contratto".

Quanto alla frase pronunciata in assemblea ("se i regionali si occupano di Modena, anche Modena si occuperà della Regione") il sindaco ha spiegato che "è impensabile pensare che si parli di Emilia Romagna e Modena tace, l’Emilia Romagna non può andare avanti senza Modena e se nel 2024 oltre a votare per l’Europa e per le comunali, si voterà anche per la Regione, Modena dirà la sua, è il minimo sindacale". Dirà la sua, aggiungiamo noi, per esempio sul candidato che prenderà il posto di Bonaccini se dovesse essere candidato alle Europee, e anche sulla composizione, in caso di vittoria, della futura giunta regionale.