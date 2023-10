Pd: "Area ex Esso, conflitto di interessi?. Il sindaco chiarisca"

Si alza la tensione fra il Pd di Pavullo e il sindaco Davide Venturelli dopo la discussione, nel consiglio comunale, riguardo alla mozione che impegnava la giunta a "fare tutto il possibile per assicurare la destinazione ad uso pubblico dell’area Ex Esso". La mozione, "la prima a seguito dell’acquisizione (la scorsa primavera, ndr) da parte di un privato", è stata bocciata dalla maggioranza. E qui i Dem evidenziano un primo cortocircuito: "Questa volta la maggioranza ha però votato in modo contrario al passato, andando contro le loro stesse affermazioni espresse in atti ufficiali e pubblici. Non è cambiato nulla, se non il proprietario". Il Pd fa poi emergere una seconda questione: "Il sindaco Venturelli, collegato da remoto al Consiglio, è stato invitato dalla Presidente a scollegarsi durante la discussione della mozione. Forse perchè rientrava nel caso di ‘deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti’. Dunque, che legame c’è tra il sindaco Venturelli e il nuovo proprietario della Ex Esso, ossia l’azienda New Ventures Srl? Venturelli è nella posizione di garantire l’interesse collettivo?".

r.p.