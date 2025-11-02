Pd, battaglia per il nuovo segretario. Massimo Paradisi rompe gli indugi: "Ci sono, superiamo le cordate"

Si infiamma il dibattito sul futuro segretario provinciale del Partito Democratico. Massimo Paradisi rompe gli indugi e si mette a disposizione.

Paradisi, perché il partito dovrebbe scegliere lei come segretario?

"Ho sempre vissuto l’esperienza di Partito come un servizio, come iscritto e volontario ma anche come sindaco. Oggi, quella comunità vive un momento difficile e, se mi venisse chiesta disponibilità a dare una mano, anche in prima persona, non potrei certo voltarle le spalle. C’è un però..."

Quale?

"Prima che una guida va identificata la rotta e per farlo serve coltivare dialogo e confronto veri, che si fondino sulla politica, che allontanino i personalismi e siano capaci di valorizzare le nostre diverse sensibilità e dare protagonismo ai territori".

Lei viene considerato un nome divisivo, non unitario. Viene percepito vicino all’asse Vaccari-Sabattini. Ma c’è un’altra cordata che che fa capo a Muzzarelli-Costi-Braglia che vorrebbe un altro candidato da misurare poi a un eventuale congresso.

"Nella mia vita non mi è mai stato posto il tema di essere divisivo. Ho l’impressione che con il termine ’divisivo’ si descriva, spesso, chi ha un’autonomia di pensiero o, semplicemente, dietro quell’aggettivo, si voglia celare un poco motivato politicamente ’a me non va bene’. Ma, invece, è proprio la logica delle ’cordate’ che dobbiamo superare".

In che modo?

"Anche tramite un congresso, che però deve essere un confronto di idee e visioni e non una conta tra gruppi interni. C’è bisogno di un Pd che torni a essere una comunità autentica, vitale e inclusiva, radicata nei territori e capace di creare relazioni. Non un partito chiuso o diviso in fazioni incomprensibili, né dominato da etichette o veti, dove si torna a far politica e le decisioni si prendono insieme".

C’è una parte del Pd che vorrebbe non avere sindaci come segretari, troppi impegni.

"Mi pare che questo tema sia stato superato non solo dall’elezione stessa di Marika Menozzi ma anche dallo straordinario lavoro che ha svolto".

Il nuovo segretario è particolarmente importante perché guiderà le candidature per le politiche del 2027 e per le amministrative del 2029. Non tutti vogliono lasciare il pallino del gioco all’asse Vaccari-Sabattini.

"Il nuovo segretario dovrà, prima di tutto, occuparsi del futuro della comunità del Pd non di garantire il futuro politico a qualcuno. Anche in provincia di Modena è fondamentale offrire una visione alternativa chiara a questa destra, così come si sta costruendo a livello nazionale grazie ad Elly Schlein e a Stefano Bonaccini. I temi su cui lavorare non mancano. A partire dai cinque evidenziati dalla nostra segretaria; sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, transizione ecologica e politica industriale, diritti sociali e civili"

Di cosa ha bisogno oggi il Pd provinciale?

"Serve ricostruire comunità e spirito di appartenenza. Serve ridare significato e dignità ai tesserati. È indispensabile creare luoghi e momenti stabili dove informarsi, confrontarsi e individuare risposte ai bisogni delle persone. Serve, poi, affrontare la situazione finanziaria difficile che il Partito sta attraversando. Le difficoltà economiche non possono impedire al Partito di esercitare la propria funzione politica: vanno risolte percorrendo la strada indicata dal nostro tesoriere".