Pd: "Biblioteca, sulla riapertura nessuna data"

Il Pd denuncia con preoccupazione i ritardi nella realizzazione del nuovo polo bibliotecario di piazza Garibaldi a Mirandola. La risposta scritta ricevuta dalla consigliera Alessandra Mantovani dopo una interpellanza presentata il 30 novembre scorso ha messo in allarme la minoranza. "Ad oggi non è possibile stabilire una data precisa di fine lavori in quanto questa è subordinata all’effettivo completamento della cabina di trasformazione elettrica per l’importante assorbimento elettrico che il compendio richiederà" si legge, infatti, nelle articolate risposte date il 30 gennaio dall’assessore alla Cultura Marina Marchi e dalla vice sindaca Letizia Budri. "Per quanto tempo i cittadini mirandolesi saranno privi della biblioteca e delle aule destinate ai corsi universitari? si chiede Mantovani. "Ciò che irrita sono gli annunci trionfalistici di un imminente trasloco smentiti dai fatti", conclude.