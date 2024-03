Pd: "Chiarimenti sui lavori in centro"

Nei giorni scorsi sono apparsi in Piazza Borelli cartelli che annunciavano la rimozione delle siepi presenti attorno alla statua di Giovanni Borelli come parte di un intervento di manutenzione e riqualificazione. Susan Baraccani, capogruppo "La Torre – Centrosinistra per Pavullo" (opposizione), e Matteo Manni, segretario PD Pavullo, chiedono chiarimenti. "Una riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico – dicono - e in generale dei luoghi pubblici della nostra città e delle nostre frazioni a nostro parere deve sempre passare per un percorso di confronto condiviso, in nome della trasparenza e della partecipazione della comunità alle decisioni che la riguardano. Chiediamo all’Amministrazione Venturelli se l’intervento è parte di un più ampio progetto su Piazza Borelli e di riqualificazione del centro e anche di confrontarsi con i cittadini".

w. b.