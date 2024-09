Pd, circoli aperti per il tesseramento

’Casa per casa, strada per strada’: questo lo slogan delle Giornate di tesseramento che il Pd ha organizzato per sabato e domenica in 35 circoli del territorio provinciale, che per l’occasione saranno aperti, per permettere ai cittadini di rinnovare o aderire al PD. Questa sarà dunque l’occasione per avviare in modo capillare la campagna elettorale per le regionali, chiamando iscritti e militanti alla mobilitazione. "Si tratta di uno sforzo importante – commentano Andrea Ghiaroni e Silvia Cantoni– dei nostri militanti, che terranno aperti i circoli nel fine settimana, in modo capillare sul territorio, per dare modo al popolo del centrosinistra di rispondere alla chiamata. A tutti loro, che rappresentano la spina dorsale del partito, va il nostro più sentito ringraziamento".